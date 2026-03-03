ubriaco alla guida patente sospesa e denunciato

Un uomo è stato fermato alla guida di un’auto a Bastia Umbra dopo aver consumato alcool. Durante i controlli, è risultato ubriaco e con la patente sospesa. È stato denunciato e le autorità hanno proceduto con le verifiche del caso. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

BASTIA UMBRA – Aveva bevuto troppo, ma si era messo ugualmente alla guida della sua auto, con tutti i rischi del caso. La Polizia di Stato l’ha fermato ma l’uomo si è rifiutato di sottoporsi al controllo con l’ etilometro e così gli agenti gli hanno ritirato la patente e lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un quarantanovenne la cui presenza era stata segnalata – tramite il Numero Unico di Emergenza 112 – all’interno di un locale pubblico del centro di Bastia Umbra; segnalazione legata al fatto che era in evidente stato di alterazione alcolica. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo allontanarsi dal locale e salire a bordo di un’autovettura; considerata la situazione di potenziale pericolo per la sicurezza stradale, il conducente è stato immediatamente fermato per un controllo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

