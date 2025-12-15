Regaliamo arte mostra collettiva a Craving art - art gallery

Dal 20 dicembre al 10 gennaio 2026, Craving Art presenta

© Romatoday.it - Regaliamo arte, mostra collettiva a Craving art - art gallery In mostra dal 20 dicembre al 10 gennaio 2026, ore 16:00–20:00 (lun-sab). Con questa mostra Craving Art – Art Gallery vuole promuovere l’idea del regalo artistico come idea originale, emotiva, creativa e assolutamente accessibile a tutti.Basta con i regali anonimi e inutili, sciarpe, calzini. Romatoday.it 20 Artisti, 8 idee... 160 emozioni * Collettiva Mostra Collettiva Internazionale “Natale a Venezia 2025” - Mostra collettiva internazionale di pittura, scultura, fotografia, grafica, a Palazzo Pisani Revedin di Venezia ... liquidarte.it

Sirmione e la mostra collettiva: arte e natura in dialogo - La mostra collettiva a Sirmione esplora il legame tra arte e natura, valorizzando eventi culturali e artisti locali. gardanotizie.it

Regaliamo calendari ed agende colorati di arte, personalità e bellezza che accompagnino la quotidianità per tutto l'anno. - facebook.com facebook