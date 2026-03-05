Alla biblioteca Poletti la visione architettonica di Ada Defez

Le 'Piramidi' di via Morane, l'hotel Raffaello, alcune architetture del Villaggio Giardino sono entrate nell'immaginario della Modena moderna: dietro quelle linee e quelle scelte urbane c'è la visione di un'architetta, Ada Fedez, che per lungo tempo è rimasta sullo sfondo. Grazie al lavoro di ricerca sul suo archivio, da sabato una mostra alla Biblioteca civica d'arte e architettura Luigi Poletti, a Palazzo dei Musei, riporterà alla luce suoi "Progetti, architetture e impegno civile". Nata a Napoli nel 1931, segnata da bambina dalla discriminazione delle leggi razziali, Ada Defez arrivò a Modena nel 1962 dopo aver vinto il concorso per la progettazione della sede femminile dell'Istituto Corni.