Modena celebra Ada Defez una pioniera tra architettura e politica in mostra alla biblioteca Poletti

A Modena, è stata inaugurata una mostra dedicata ad Ada Defez, figura pionieristica nel campo dell’architettura e della politica. La rassegna si tiene nella biblioteca Poletti e presenta progetti e fotografie delle sue opere. Tra le costruzioni più note associate al suo nome ci sono le “Piramidi” di via Morane, l’Hotel Raffaello e alcune strutture del Villaggio Giardino, simboli della città moderna.

Ci sono edifici che tutti riconoscono, ma di cui pochi conoscono la storia. Le "Piramidi" di via Morane, l'Hotel Raffaello, alcune architetture del Villaggio Giardino sono entrate nell'immaginario della Modena moderna. Dietro quelle linee, quei volumi, quelle scelte urbane c'è la visione di un'architetta che per lungo tempo rimane sullo sfondo. Grazie al lavoro di riordino e ricerca sul suo archivio, ora il suo nome torna al centro della scena: dal 7 marzo, alla biblioteca civica d'arte e architettura Luigi Poletti, a Palazzo dei Musei, la mostra "Ada Defez. Progetti, architetture, impegno civile" restituisce voce e spazio a una protagonista della trasformazione urbana del secondo Novecento.