George Clooney e lo straziante addio alla sorella Ada morta di cancro a 65 anni | Era la mia eroina
George Clooney sta attraversando un momento di profondo dolore. Venerdì 19 dicembre è venuta a mancare Adelia Zeidler, conosciuta come Ada, sua sorella maggiore di un anno. Aveva 65 anni e da tempo combatteva contro un tumore. La donna si è spenta serenamente all’ospedale St. Elizabeth Healthcare di Edgewood, in Kentucky, circondata dalle persone più care. L’attore premio Oscar ha voluto renderle omaggio con parole che toccano il cuore. “ Mia sorella Ada era la mia eroina “, ha dichiarato George a People. “Ha affrontato il cancro con coraggio e ironia. Non ho mai incontrato nessuno così coraggioso. 🔗 Leggi su Cultweb.it
