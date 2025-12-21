George Clooney sta attraversando un momento di profondo dolore. Venerdì 19 dicembre è venuta a mancare Adelia Zeidler, conosciuta come Ada, sua sorella maggiore di un anno. Aveva 65 anni e da tempo combatteva contro un tumore. La donna si è spenta serenamente all’ospedale St. Elizabeth Healthcare di Edgewood, in Kentucky, circondata dalle persone più care. L’attore premio Oscar ha voluto renderle omaggio con parole che toccano il cuore. “ Mia sorella Ada era la mia eroina “, ha dichiarato George a People. “Ha affrontato il cancro con coraggio e ironia. Non ho mai incontrato nessuno così coraggioso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - George Clooney e lo straziante addio alla sorella Ada, morta di cancro a 65 anni: “Era la mia eroina”

Leggi anche: George Clooney dice addio alla sorella Ada, morta di cancro: «È stata la mia eroina, non ho mai conosciuto nessun altro così coraggioso»

Leggi anche: George Clooney in lutto: la sorella Ada muore a 65 anni dopo aver combattuto contro il cancro

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

George Clooney dice addio alla sorella Ada, morta di cancro: «È stata la mia eroina, non ho mai conosciuto nessun altro così coraggioso» - Il divo dice addio alla sorella maggiore cui era legatissimo: «Ha affrontato il cancro con coraggio e ironia. vanityfair.it