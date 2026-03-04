Per Aldo Cazzullo la canzone di Sal Da Vinci potrebbe essere colonna sonora di un matrimonio della camorra

Aldo Cazzullo ha commentato la canzone di Sal Da Vinci, suggerendo che potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra. La sua affermazione ha suscitato reazioni e discussioni tra gli ascoltatori e gli esperti del settore. Cazzullo ha criticato il testo e il contesto della canzone, evidenziando un possibile collegamento con ambienti criminali. La polemica si è accesa nel dibattito pubblico sulla musica e i suoi significati.

Sono diventate un caso sui social, generando numerose polemiche, le parole di Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera, sulla canzone di Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, vincitrice del Festival di Sanremo 2026. Per il giornalista e editorialista, il brano "potrebbe essere colonna sonora di un matrimonio della camorra". Cosa ha detto Aldo Cazzullo su Sal Da Vinci I complimenti a Samurai Jay e Serena Brancale L'attacco di Maurizio De Giovanni ad Aldo Cazzullo Cosa ha detto Aldo Cazzullo su Sal Da Vinci Come ricorda l'ANSA, le parole di Aldo Cazzullo, al centro delle polemiche, sono arrivate in un commento ad un lettore che aveva chiesto all'editorialista il motivo del suo giudizio negativo nei confronti della canzone Per Sempre Sì, definita "la più brutta della storia del Festival".