Aldo Cazzullo ha scritto una critica su Sal Da Vinci sulla rubrica delle lettere del Corriere della Sera, affermando che la sua musica potrebbe essere associata a un matrimonio della camorra o a un film di Zalone. La sua analisi si concentra sul modo in cui l’artista viene percepito e sul contesto in cui il suo stile viene inserito. La discussione si limita a queste osservazioni senza ulteriori approfondimenti o commenti.

Al Corsera: “canzone banale e scontata. Almeno Zalone scrive canzoni per fare il verso a un certo Sud più melenso che melodico. In Italia chiunque può fare qualsiasi cosa: il ct della Nazionale o vincere Sanremo” Sanremo, Italy. 24th Feb, 2026. Sal da Vinci attends the 76th Sanremo Music Festival 2026 at Teatro Ariston in Sanremo, Italy, on February 24, 2026. (Photo by Alessandro ToccoNurPhoto) Credit: NurPhoto SRLAlamy Live News Aldo Cazzullo scrive di Sal Da Vinci nella sua rubrica delle lettere per il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Aldo Cazzullo stronca Sal Da Vinci: “può essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra, o di un film di Zalone”

Cazzullo contro Sal Da Vinci: "Canzone brutta, colonna sonora di un matrimonio di camorra"Secondo il giornalista il brano è "la canzone più brutta della storia di Sanremo", e potrebbe "a essere generosi essere una canzone di Checco Zalone"...

Cazzullo contro Sal Da Vinci: ‘Canzone da matrimonio della camorra’, è bufera socialCosa ha detto Aldo Cazzullo contro Sal Da Vinci dopo Sanremo? La vittoria di Sal Da Vinci all’ultimo Festival di Sanremo non ha solo acceso...

Contenuti e approfondimenti su Aldo Cazzullo.

Argomenti discussi: Irina Shayk, chi è il compagno?/ Vita privata nel mistero dopo le storie con Ronaldo e Bradley Cooper.

Aldo Cazzullo stronca Sal Da Vinci: Canzone da matrimonio della camorra/ E’ polemica a La Volta Buona!Aldo Cazzullo non si è risparmiato nel giudicare in maniera negativa la vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo 2026: dibattito a La Volta Buona. ilsussidiario.net

Aldo Cazzullo stronca la canzone di Sal da Vinci, e i social si infiammanoFanno discutere le parole del vicedirettore del Corriere della Sera sul brano di Sal Da Vinci che ha vinto il Festival di Sanremo e riceverà dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi la medaglia della ci ... ansa.it