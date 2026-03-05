Aldo Cazzullo rincara la dose su Sal Da Vinci è la Napoli che vorrebbero coloro che la detestano

Aldo Cazzullo torna a commentare la polemica su Sal Da Vinci, definendo la Napoli rappresentata dalla sua interpretazione come quella desiderata da chi la detesta. Risponde a un lettore, riprendendo il discorso sulle sue dichiarazioni riguardo alla canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2026. La discussione si concentra sui suoi commenti e sulla percezione della città nel contesto musicale.

Aldo Cazzullo torna sulla polemica scatenata dalle sue dichiarazioni sulla canzone di Sal Da Vinci. Dopo aver detto che Sarà per sempre sì sarebbe “adatta a un matrimonio della camorra”, lo storico e giornalista rincara la dose replicando a un lettore della sua rubrica sul Corriere della Sera. E tuona: “Amo Napoli, ma la Napoli di Sal da Vinci è quella che vorrebbero coloro che la detestano”. Il messaggio di un lettore scelto da Cazzullo per la replica La nuova critica di Cazzullo alla canzone di Sal Da Vinci "La Napoli di Sal Da Vinci è strappacore, indietro rispetto a Pino Daniele" Il messaggio di un lettore scelto da Cazzullo per la... 🔗 Leggi su Virgilio.it

