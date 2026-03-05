Alcol a non iscritti Chiuso il circolo

Durante controlli congiunti di Polizia di Stato e Polizia locale, è stato chiuso un circolo dove alcuni avventori sono stati trovati a bere senza essere iscritti. Sono state riscontrate anche altre irregolarità all’interno della struttura. La presenza di persone non iscritte e le violazioni emerse hanno portato alla chiusura immediata dell’attività.

Avventori sorpresi a bere, ma senza essere iscritti, insieme ad altre irregolarità constatate nei controlli congiunti di Polizia di Stato e Polizia locale. Ora arriva anche la chiusura per cinque giorni di un circolo privato di Falconara, dopo il provvedimento (ex articolo 100 del Tulps) del questore di Ancona Cesare Capocasa. Lo scorso 21 febbraio, infatti, quando gli operatori sono entrati nel locale hanno accertato che le persone presenti, che stavano consumando bevande alcoliche intorno ai tavoli, sono risultate sprovviste della tessera di socio per l'anno corrente, trasformando di fatto il circolo in un pubblico esercizio aperto a chiunque.