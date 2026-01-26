Rugby Quarto Circolo chiuso il girone di andata al secondo posto

Il Rugby Quarto Circolo ha concluso il girone di andata del campionato al secondo posto, dimostrando costanza e impegno. Nel quarto weekend di gennaio, le squadre giovanili Under 14, Under 16 e Under 18 sono scese in campo per le ultime partite del primo turno, contribuendo a consolidare la posizione della società nel panorama regionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel quarto weekend di gennaio, in casa Rugby Quarto Circolo, sono scese in campo le formazioni giovanili Under 14, la Under 16 e la Under 18. La formazione Seniores, sul campo cittadino di via Compagna, ha incontrato il Rugby Clan Santa Maria Capua Vetere. L'Incontro è terminato con il punteggio di 55 a 25 per i gialloblu Sanniti. L'incontro, mai davvero in discussione nel risultato, ha visto confrontarsi due formazioni ricche di giovani. Si chiude con oggi il girone di andata. I sanniti si piazzano al secondo posto nella classifica. La formazione oggi scesa in campo: Giuseppe Nicastro, Andrea Meoli, Guido De Minico, Renato Tirelli, Pasquale Ciardullo, Mirko Alloro, Riccardo Parrella, Francesco Marino, Antonio Luciani, Alessio Orlando, Cosimo Covino, Alessandro Zeoli, Cristian Izzo, Mario Di Grazia, Matteo Melito.

