Albino riaperta la galleria del Dosso Ancora code verso la Val Seriana

La galleria del Dosso ad Albino è stata riaperta dopo un intervento di manutenzione, ma si registrano ancora lunghe code verso la Val Seriana. Nessun ferito grave è stato segnalato, anche se il traffico intenso ha causato disagi considerevoli durante l’ora di punta. Le code si sono estese anche sulle strade alternative, aggravando ulteriormente la situazione.

VIABILITÀ. Nessun ferito in gravi condizioni. Pesanti disagi al traffico dell’ora di punta. Traffico in aumento anche sulle strade alternative. Pomeriggio di lunghe code in Val Seriana a causa di un incidente ad Albino, nella galleria del Dosso, che ha coinvolto un mezzo pesante. Non si sono registrati feriti gravi, ma grossi disagi alla circolazione in entrambe le direzioni. La galleria del Dosso è stata chiusa intorno alle 15,30, con conseguente stop al traffico su un tratto della statale 671: chi viaggiava in direzione Clusone aveva l’obbligo di uscita in zona Cupola, al confine tra Nembro e Albino.Con la statale chiusa, si è ingolfata anche la viabilità provinciale e comunale, a Nembro, Albino e Alzano Lombardo, in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Albino, riaperta la galleria del Dosso. Ancora code verso la Val Seriana Leggi anche: Albino, chiusa per incidente la galleria del Dosso. Lunghe code in Val Seriana Leggi anche: Val Seriana: chiusa quattro notti la Montenegrone. Controlli anche nelle gallerie di Albino Una selezione di notizie su Val Seriana. Incidente nella Montenegrone, viabilità in tilt. Riaperta la galleriaLa galleria Montenegrone, lungo la Statale 671 della Val Seriana, è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia fino verso le 12 a causa di un incidente nella mattina di sabato 16 agosto. L’allarme è ... bergamonews.it Incidente nella Galleria Montengerone a Villa di Serio, tre feriti e traffico in tiltMilano, 16 agosto 2025 -Riaperta poco prima di mezzogiorno la strada statale 671 della Val Seriana, che era stata chiusa in entrambe le direzioni, all'altezza di Villa di Serio (provincia di Bergamo) ... ilgiorno.it