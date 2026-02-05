Val Seriana | chiusa quattro notti la Montenegrone Controlli anche nelle gallerie di Albino

Questa notte la Montenegrone è rimasta chiusa per quattro ore, come previsto dai controlli di Anas. Le gallerie lungo la Statale 671, tra Albino e altre località, resteranno chiuse anche in alcune notti prossime, per motivi di sicurezza. La decisione arriva dopo le ordinanze pubblicate dall’azienda, che ha deciso di limitare il traffico nelle ore notturne. I residenti e i pendolari dovranno fare attenzione e pianificare gli spostamenti in anticipo.

Chiusure notturne in vista per le gallerie lungo la Statale 671 della Val Seriana. Anas ha pubblicato due ordinanze con i provvedimenti in vigore nei prossimi giorni. La galleria Montenegrone sarà chiusa al traffico di notte per ispezioni ordinarie dal 9 al 13 febbraio, nella fascia oraria dalle 21,30 alle 5. I servizi di ispezione sono affidati al raggruppamento di imprese Rti Arx-Siteco: la chiusura della galleria è necessaria per motivi di sicurezza. Il percorso alternativo consigliato: uscire dalla Statale prima della galleria, utilizzando l’uscita all’altezza dell’Arcaplanet prima della Fabbrica di Pedavena; poi, come indicato dalla cartina diffusa da Anas, attraversare il centro di Pedrengo e viaggiare lungo il lato sinistro del Serio prima di attraversare il fiume all’altezza di Nese e rimettersi sulla Provinciale 35 Bergamo-Nembro.🔗 Leggi su Bergamonews.it

