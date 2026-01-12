Figino tragedia sul lavoro | morto un uomo di 70 anni sul posto l’elisoccorso e i vigili del fuoco

Un incidente mortale si è verificato oggi, 12 gennaio, a Figino Serenza, causando la perdita di vita di un uomo di 70 anni. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso e i vigili del fuoco. Al momento, le circostanze dell’incidente sono ancora poco chiare, e le autorità stanno conducendo le indagini per fare luce sull’accaduto.

