Figino infortunio sul lavoro | morto un uomo di 70 anni sul posto l’elisoccorso e i vigili del fuoco
Un incidente sul lavoro si è verificato a Figino Serenza, provocando il decesso di un uomo di 70 anni. Sul luogo sono intervenuti l’elisoccorso e i vigili del fuoco, ma al momento si dispongono di poche dettagliate sulla vicenda avvenuta il 12 gennaio. La situazione è oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.
Sono ancora pochissime le informazioni sull’incidente mortale avvenuto oggi, 12 gennaio, a Figino Serenza.Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un uomo di 70 anni, come riportato anche da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), è morto poco dopo le 18 in seguito a un infortunio sul. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Si ribalta con il trattore in Valtellina e rimane schiacciato: morto sul posto un uomo di 70 anni
Leggi anche: Autocisterna in fiamme sul raccordo: vigili del fuoco sul posto, traffico in tilt per ore
Figino, muore mentre taglia la legna - Un uomo di 70 anni, del quale ancora non si conosco le generalità, è morto nella serata di oggi in via Tagliamento a Figino Serenza a causa di un infortunio. laprovinciadicomo.it
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.