Figino infortunio sul lavoro | morto un uomo di 70 anni sul posto l’elisoccorso e i vigili del fuoco

Un incidente sul lavoro si è verificato a Figino Serenza, provocando il decesso di un uomo di 70 anni. Sul luogo sono intervenuti l’elisoccorso e i vigili del fuoco, ma al momento si dispongono di poche dettagliate sulla vicenda avvenuta il 12 gennaio. La situazione è oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

