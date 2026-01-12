Valle Seriana furgone in panne al ponte del Costone | lunghe code

Nella Valle Seriana, un furgone in panne al ponte del Costone ha causato lunghe code e disagi al traffico. Dalle 7 di lunedì mattina, tra Casnigo e Ponte Nossa, si è reso necessario adottare il senso unico alternato, con conseguenti disagi per i pendolari diretti a e da Bergamo. La situazione resta sotto controllo, in attesa di ripristinare la normale viabilità.

LE CODE. Tra Casnigo e Ponte Nossa traffico a senso unico alternato dalle 7 di lunedì mattina, pesanti disagi per i pendolari da e per Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

