Valle Seriana furgone in panne al ponte del Costone | lunghe code

Nella Valle Seriana, un furgone in panne al ponte del Costone ha causato lunghe code e disagi al traffico. Dalle 7 di lunedì mattina, tra Casnigo e Ponte Nossa, si è reso necessario adottare il senso unico alternato, con conseguenti disagi per i pendolari diretti a e da Bergamo. La situazione resta sotto controllo, in attesa di ripristinare la normale viabilità.

Frontale tra due auto al Ponte del costone: code in Val Seriana Leggi anche: Furgone in panne sulla Statale della Val Seriana, chilometri di coda verso Bergamo: "Terzo mondo"

Auto in panne sulla statale della Val Seriana: code chilometriche in direzione Bergamo - Un furgone fermo in panne nella zona del ponte del Costone, tra Ponte Nossa e Colzate, sta infatti causando lunghissime code dalla valle verso la città. bergamonews.it

