Giornata internazionale dell’Epilessia | il 9 febbraio professionisti delle due Aziende sanitarie in piazza Garibaldi
Il 9 febbraio, a Parma, neurologhe e neuropsichiatre infantili delle Aziende sanitarie si riuniscono in piazza Garibaldi per sensibilizzare sulla epilessia. L’obiettivo è spiegare ai cittadini cosa significa vivere con questa condizione e rispondere alle domande più frequenti. L’evento, organizzato insieme ai volontari dell’Associazione Italiana Epilessia, punta a chiarire i dubbi e a diffondere informazioni pratiche.
In occasione della Giornata internazionale dell'Epilessia, lunedì 9 febbraio, neurologhe e neuropsichiatre infantili delle Aziende sanitarie di Parma, insieme ai volontari dell'Associazione Italiana Epilessia (AIE), incontrano i cittadini con un'iniziativa pubblica di informazione
