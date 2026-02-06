Giornata internazionale dell’Epilessia | il 9 febbraio professionisti delle due Aziende sanitarie in piazza Garibaldi

Il 9 febbraio, a Parma, neurologhe e neuropsichiatre infantili delle Aziende sanitarie si riuniscono in piazza Garibaldi per sensibilizzare sulla epilessia. L’obiettivo è spiegare ai cittadini cosa significa vivere con questa condizione e rispondere alle domande più frequenti. L’evento, organizzato insieme ai volontari dell’Associazione Italiana Epilessia, punta a chiarire i dubbi e a diffondere informazioni pratiche.

