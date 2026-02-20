Stop ai trasferimenti a Torrette le risonanze e tac di pazienti pediatrici verranno effettuate al ' Salesi'

Il trasferimento delle procedure diagnostiche pediatriche da Torrette al 'Salesi' causa la sospensione temporanea degli esami presso il primo ospedale. Da lunedì 23 febbraio, tutti i pazienti bambini dovranno recarsi esclusivamente alla struttura del 'Salesi' per effettuare risonanze magnetiche e TAC. Questa decisione mira a ottimizzare le risorse e migliorare la qualità delle cure. I genitori saranno informati attraverso comunicazioni ufficiali e cartelli nelle strutture coinvolte. La novità interesserà tutte le famiglie con bambini in cura.

ANCONA - Da lunedì prossimo, 23 febbraio, tutti i pazienti pediatrici eseguiranno gli esami diagnostici, Risonanze Magnetiche e Tac, all'interno del presidio 'Salesi'. Un vero e proprio cambio di paradigma praticamente a costo zero e isorisorse quello che la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, attraverso il Dipartimento di Scienze Radiologiche, ha deciso di applicare. Fino a oggi i trasferimenti di pazienti pediatrici dal 'Salesi' a Torrette erano pressoché quotidiani; ogni anno i 'viaggi' per lo svolgimento di RMN e TAC erano all'incirca 500.🔗 Leggi su Anconatoday.it

