IL VIDEO | Il ministro Salvini a Latina per presentare la Cisterna-Valmontone

Oggi il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato a Latina per presentare l’avvio dei lavori della bretella Cisterna-Valmontone. Durante l’evento ha dichiarato che si tratta di una scommessa vinta, esprimendo soddisfazione per l’inizio dei lavori e annunciando un suo ritorno sul sito. Salvini ha partecipato alla cerimonia ufficiale, coinvolgendo rappresentanti locali e operatori del settore.

L'evento al D'Annunzio per annunciare l'avvio, entro l'anno, dei lavori della bretella. Il ministro Salvini: "Una scommessa che potevamo anche perdere" "Una scommessa che potevamo anche perdere. E' invece una bella soddisfazione; sono molto contento e tornerò per l'avvio dei lavori": queste le parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, arrivato oggi a Latina per presentare l'avvio dei lavori della bretella Cisterna-Valmontone. L'evento si è tenuto al teatro D'Annunzio alla presenza anche del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e del commissario straordinario dell'opera, Antonio Mallamo. L'avvio dei lavori annunciato entro la fine dell'anno.