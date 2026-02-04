Al via le iscrizioni per il corso di Alta Formazione ' AI as a Medical Device'

Sono aperte le iscrizioni al corso di Alta Formazione su 'AI as a Medical Device'. In tre giorni, professionisti e aziende potranno approfondire le sfide e le novità legate all’intelligenza artificiale nel settore dei dispositivi medici. Le iscrizioni sono già partite e molti si preparano a partecipare a questa formazione intensa e pratica.

Sono aperte le iscrizioni al corso di Alta Formazione 'AI as a Medical Device', un percorso intensivo di tre giorni dedicato all'analisi delle principali innovazioni e criticità che l'intelligenza artificiale pone nella progettazione, nella produzione e nella commercializzazione dei dispositivi.

