Oggi si è svolto un incontro dedicato alla previdenza complementare e all'importanza del ruolo delle imprese nel sistema. L’obiettivo è discutere come integrare la previdenza fin dalle prime tappe della carriera lavorativa, affinché diventi una componente stabile del welfare. La discussione si concentra sulle strategie da adottare per garantire un futuro più sicuro alle nuove generazioni.

Roma, 26 feb. (AdnkronosLabitalia) - Integrare la previdenza fin dalle prime fasi del percorso lavorativo, rendendola una componente stabile del welfare e uno strumento concreto per il futuro delle nuove generazioni. E' il messaggio emerso oggi dalla conferenza 'Il futuro della previdenza complementare è oggi: il ruolo strategico delle imprese', promosso dal Presidente della XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati, Walter Rizzetto, con la partecipazione del sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon, della consigliera dell'Ivass Rita D'Ecclesia, del consigliere esperto Cnel, Francesco Rotondi e dell'ad di Arca Fondi SGR, Ugo Loeser. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Previdenza, incontro su futuro complementare e ruolo strategico imprese

Manovra, gli emendamenti del governo su imprese e pensioni: «No anticipi con fondi di previdenza complementare»La manovra è approdata in commissione Bilancio al Senato, che ha iniziato i lavori alle 10 di stamattina trovandosi davanti un nuovo emendamento che...

Tfr per i nuovi assunti in manovra, cancellata norma su adesione automatica alla previdenza complementareDal pacchetto pensioni della manovra saltano anche le norme sul Tfr, cioè le misure relative all'estensione dell'obbligo di versamento, da parte...

Temi più discussi: Pensione: l’81% dei veneti preoccupato per il futuro. Fa breccia l’integrativa; Previdenza e Futuro: Il SIM Carabinieri Messina a Taormina per il Fondo Pensione Allianz; Fisac Cgil, in Banco Bpm accordi importanti che riconoscono valore lavoro; Pensioni, l'aumento di stipendio (con il taglio dell'Irpef) è un vantaggio per l'assegno che verrà percepito? I calcoli.

Previdenza, incontro su futuro complementare e ruolo strategico impreseL’incontro, tenutosi a Palazzo San Macuto, ha riunito istituzioni, operatori del settore previdenziale, imprese e direttori hr, per un confronto sugli scenari della previdenza complementare e sulle ... adnkronos.com

CAMERA, DOMANI CONVEGNO SU FUTURO PREVIDENZA COMPLEMENTARERoma, 25 feb - Domani (ore 14), presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto a Roma (Via del Seminario 76), si terrà l'evento Il futuro della previdenza complementare è oggi: il ruolo strategi ... 9colonne.it

Segna sul calendario: il 26 e 27 febbraio torniamo a Riccione per il 23° Incontro con i Delegati, un momento centrale di confronto e formazione. Quest’anno continueremo a mettere al centro il valore della previdenza complementare, lo scenario finanziario e facebook

Il 24 febbraio a Torino incontro su lavoro e previdenza promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino con #Inail Direzione regionale Piemonte: focus su denuncia salari e linee guida “near miss” (D.L. 159/2025). urly.it/31dzr x.com