Al via il 29° ‘Voci per la Libertà’ e i Premi Amnesty 2026

Il 29° festival “Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty” si svolge a Sanremo, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere i diritti umani. La manifestazione coinvolge artisti e pubblico in un evento che si svolge nella città ligure. La cerimonia di apertura ha avuto luogo oggi e proseguirà con vari appuntamenti fino alla conclusione.

SANREMO – Al via la 29ª edizione di "Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty", lo storico festival che celebra musica e diritti umani, con il lancio dei Premi Amnesty International 2026, che si articoleranno, come sempre, in due sezioni: quella per gli artisti big e quella per gli emergenti della musica italiana, quest'ultima sviluppata attraverso un bando di concorso. L'annuncio è stato dato durante la 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, a Sanremo, nello spazio di Casa Vessicchio – luogo nato in memoria del celebre maestro d'orchestra e pensato come punto d'incontro e scambio culturale. Nel corso di un talk dedicato al rapporto tra musica e diritti umani è stata raccontata l'identità del festival Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty.