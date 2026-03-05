Stasera al teatro Verdi di Montecatini va in scena lo spettacolo di Angelo Duro, noto comico italiano. L’evento prevede la sua performance sul palco del teatro, dove si esibirà davanti al pubblico presente. L’appuntamento è parte della stagione teatrale e richiama gli spettatori interessati a vedere l’artista in azione. La serata è dedicata alla comicità e al divertimento live.

Della serie ’a teatro con le cinture di sicurezza ben allacciate’, stasera toccherà ad Angelo Duro esibirsi sul palcoscenico del Teatro Verdi di Montecatini. Dalle 21, il comico palermitano porterà il politicamente scorretto nella città termale. Dopo "Sono cambiato", che ha registrato il tutto esaurito in ogni dove, ecco il nuovo tour (il quarto, prodotto dalla sua società, la Da Solo Produzioni): " Ho tre belle notizie ". Com’è noto, Duro non è tipo da mezzi termini e, di conseguenza, gli spettatori non si facciano prendere dal panico: c’è solo da ridere. Due ore di riflessioni ad alta voce sulla vita, su questa esistenza. Duro racconta la società attuale e si racconta, dà notizie e le commenta, dialoga con il pubblico, spesso deridendolo o, addirittura, insultandolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Al teatro Verdi lo spettacolo di Duro

IL TG5 INTERVISTA ANGELO DURO

