Mirandolina lo spettacolo al Teatro Verdi

Questa settimana il Teatro Verdi di Padova accoglie “Mirandolina”. Lo spettacolo, in scena dal 17 al 22 febbraio 2026, presenta una nuova versione del famoso dramma di Carlo Goldoni, firmata dalla drammaturga Marina Carr. La regia e l’interpretazione promettono di portare in scena un testo classico con un tocco moderno.

Dal 17 al 22 febbraio 2026, il Teatro Verdi di Padova ospita "Mirandolina", un'intensa rilettura del capolavoro di Carlo Goldoni firmata dalla drammaturga Marina Carr. A quasi trecento anni dalla sua prima rappresentazione a Venezia, La locandiera di Carlo Goldoni è ancora tra i capolavori più noti e rappresentati del repertorio italiano. E se l'autore asserisce, nelle sue avvertenze al lettore, di voler fare della sua protagonista, Mirandolina, l'esempio della "barbara crudeltà" e dell'"ingiurioso disprezzo" delle donne che si burlano dell'amore degli uomini, l'effetto che sortisce La locandiera è quello di un'esaltazione sincera dell'intelligenza femminile.

