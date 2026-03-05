Al Teatro il Gorinell la commedia in vernacolo Settebello in San Frediano

Al Teatro il Gorinell viene portata in scena la commedia in vernacolo “Settebello in San Frediano”, scritta da Basilio Senarelli. La compagnia teatrale “Histriones” è responsabile della rappresentazione, che si svolge nel quartiere di San Frediano. La pièce è descritta come una commedia brillantissima, e sarà presentata ai spettatori in un contesto che valorizza il dialetto locale.

La compagnia teatrale "Histriones" presenta "Settebello in San Frediano, commedia brillantissima di Basilio Senarelli. Regia di Attilio Lotti, in programma dal 7 al 29 marzo:il sabato alle ore 21:00, la domenica alle ore 16:45. Per info e prenotazioni: 351 9823597 o 351 5863730. Da lunedì a sabato dalle 09:00 alle 11:30 e dalle 16:00 alle 19:00. Domenica dalle 10:30 alle 15:30.

