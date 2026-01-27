Teatro giovedì 29 gennaio ai 4 Mori la commedia in vernacolo I consoceri di Ripafratta

Il 29 gennaio, al Cinema Teatro 4 Mori, va in scena “I consoceri di Ripafratta”, una commedia in vernacolo livornese scritta da Luigi Bertoni e Milena Pardini. La rappresentazione, in due atti, è curata dalla compagnia “L'urtimi arrivati” e offre un’occasione per scoprire il teatro locale in un contesto intimo e autentico.

Appuntamento col vernacolo livornese al Cinema Teatro 4 Mori dove giovedi 29 gennaio andrà in scena “I consoceri di Ripafratta”, commedia in due atti, scritta da Luigi Bertoni e Milena Pardini, per la regia della stessa Milena Pardini, della compagnia teatrale “L'urtimi arrivati”. Al centro della.🔗 Leggi su Livornotoday.it Approfondimenti su Ripafratta A teatro stavolta si ride in vernacolo. Arriva la commedia degli equivoci A teatro si presenta una commedia degli equivoci in dialetto, con protagonisti un vecchio flirt, un militare, una moglie sospettosa e una suocera invadente. "Pinocchio. Le avventure di un sognatore", domenica 25 gennaio il Teatro dei Burattini ai 4 Mori Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Ripafratta Argomenti discussi: Solo per Sport 25: il 29 gennaio evento al Teatro Cristallo; Giovedì 29 gennaio al Teatro Rossini di Civitanova Marche e venerdì 30 gennaio al Teatro La Fenice di Senigallia, Anna Valle e Gianmarco Saurino portano in scena Scandalo, uno spettacolo di Ivan Cotroneo.; Simone Cristicchi e il Santo di tutti: Franciscus in scena il 29 gennaio; Teatro Toniolo: il 29 gennaio va in scena il concerto per il 2. centenario dalla morte di Beethoven. Teatro, giovedì 29 gennaio ai 4 Mori la commedia in vernacolo I consoceri di RipafrattaAppuntamento col vernacolo livornese al Cinema Teatro 4 Mori dove giovedi 29 gennaio andrà in scena I consoceri di Ripafratta, commedia in due atti, scritta da Luigi Bertoni e Milena Pardini, per la ... livornotoday.it Trent'anni fa il rogo de La Fenice, il 29 gennaio visite gratuiteLe fotografie raccolte da Daniele Paolin e altri scatti provenienti dall'Archivio storico per ricordare il Teatro prima del rogo ... adnkronos.com Giovedì 5 febbraio sarò in questo splendido teatro a Pescia (PT) con il mio spettacolo “L’arte è una caramella”. Per info: 0572 1770011 [email protected]. Vi aspetto per un viaggio che da Giotto arriva fino ai giorni nostri. - facebook.com facebook Una fiaba musicale prende vita al Teatro Malibran. Giovedì 29 gennaio va in scena la prima assoluta di "Piccolo Orso e la Montagna di ghiaccio". Ce ne parla l'autore del libretto, Giancarlo De Cataldo mercoledì 28 gennaio alle 18:00 alle Sale Apollinee. Ingre x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.