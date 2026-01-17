A teatro stavolta si ride in vernacolo. Arriva la commedia degli equivoci.

A teatro si presenta una commedia degli equivoci in dialetto, con protagonisti un vecchio flirt, un militare, una moglie sospettosa e una suocera invadente. La trama si sviluppa attraverso una serie di situazioni divertenti e surreali, che complicano la vita matrimoniale dei personaggi. Un’opera che, con umorismo sottile, invita il pubblico a riflettere sulle dinamiche familiari e sui fraintendimenti quotidiani.

Un vecchio flirt, un militare, una moglie sospettosa e una suocera di troppo, protagonisti di una serie di divertenti equivoci che finiscono per complicare in modo comico e surreale la vita matrimoniale. Sono gli ingredienti della travolgente commedia dialettale dal titolo “L’è sucess una sira in trenu“, un’opera in 3 atti scritta in monzese da Bruno Montrasio e che verrà portata in scena domani alle 16.30 dagli attori della compagnia teatrale Impara l’Arte: lo spettacolo verrà proposto sul palco del Teatro Santa Maria di Biassono, in via Segramora, nell’ambito della rassegna “ DialettiAmo “. Al centro della vicenda il capitano Robert Spadatratta, militare e neo-sposo, che anni prima ha avuto un’avventura in treno con una donna sconosciuta: la moglie, convinta che il primo amore lasci una memoria indelebile, vuole assolutamente conoscere il ricordo che ne ha il marito, mentre la tirannica madre di lei, scoprendo che il genero non è la persona docile che credeva, mette in crisi il matrimonio appena celebrato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

