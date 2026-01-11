Faccetta nera all’autoscontro | scoppia la bufera al Winter Park di Genova

Durante una serata al Winter Park di Genova, al Luna Park di Ponte Parodi, è stata riprodotta la canzone “Faccetta nera” come sottofondo all’autoscontro. La scelta ha suscitato reazioni e discussioni, evidenziando l’importanza di sensibilità culturale e di un'attenzione consapevole nelle scelte musicali pubbliche. Questo episodio mette in luce come alcune canzoni, pur appartenendo a un contesto storico, possano risultare inappropriato in ambienti moderni.

Bufera a Genova. Durante una serata al Luna Park del Winter Park di Ponte Parodi, è stata utilizzata “Faccetta nera” come musica di sottofondo all’autoscontro. La scena è stata ripresa da un visitatore, che nel video rimprovera il gestore: "Bravo, eh. bravo, complimenti", ricevendo come risposta "è solo una canzone". L’uomo ribatte poi che "questa è apologia del fascismo, è reato. Questa canzone è reato". Un episodio che si inserisce nel solco di altri casi simili registrati in Liguria e in altre città italiane durante le recenti festività. A Sanremo, pochi giorni prima di Natale, una clip aveva mostrato la stessa canzone trasmessa da una giostra in funzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Faccetta nera" all’autoscontro: scoppia la bufera al Winter Park di Genova Leggi anche: 'Faccetta nera' risuona al Winter Park, Salis: "Gesto di una gravità assoluta" Leggi anche: Al luna park di Genova suona Faccetta nera agli autoscontri. La sindaca Salis: “Grave, qui non c’è spazio per nostalgie fasciste” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. “Faccetta nera” al Luna Park di Genova: scoppia la polemica - La canzone del Ventennio usata come colonna sonora dell’autoscontro scatena indignazione. altarimini.it

Faccetta nera come colonna sonora al luna park di Genova. Il giostraio: “È solo una canzone”. Ma scoppia la polemica - Dopo il caso di Sanremo, la canzone fascista risuona anche nella città medaglia d'oro per la Resistenza. quotidiano.net

Faccetta Nera al Luna Park di Genova. Il giostraio: “È solo una canzone”. La replica: “No, il fascismo è reato” - “Faccetta Nera” risuona dagli autoscontri del Luna Park di Genova. fanpage.it

Faccetta nera trasmessa nel Winter Park di Genova, Salis: gesto stupido - facebook.com facebook

Al Luna Park invernale di Genova la colonna sonora è Faccetta nera: "Questa è apologia del fascismo" x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.