Al parco Castello di Legnano la pietra dell’inclusione per promuovere lo sport senza barriere e aperto a tutti

Al parco Castello di Legnano, una pietra simbolica promuove l’inclusione e lo sport accessibile a tutti. Questa iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza di abbattere le barriere e favorire un ambiente aperto e accogliente, dove ogni persona può partecipare senza limiti. Un gesto semplice ma significativo, che sottolinea l’impegno della comunità verso un futuro più inclusivo e rispettoso delle diversità.

Legnano (Milano), 24 gennaio 2026 – Una pietra, non proprio d'inciampo, ma dell'inclusione. Sulla falsariga, appunto, di quelle che ormai da tempo contraddistinguono il Giorno della Memoria per commemorare la tragedia della Shoah e dei deportati. L'inclusione dei diversamente abili, che in Italia più che altrove è ancora una "conquista" malgrado tanti progressi siano stati compiuti. La pietra è stata inaugurata questa mattina alle 10, in un angolo del Parco Castello, dall'associazione legnanese Castoro Sport, presente nell'Alto Milanese dal 1988 e che quindi, da quasi quarant'anni promuove l'inclusione nel mondo dello sport delle persone con handicap fisici, motori o di altro genere.

