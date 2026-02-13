La mostra Heaven+Earth a Castelbuono | al Museo Civico le opere di John Sanborn e Ionee Waterhouse

Il Museo Civico di Castelbuono apre le porte alla mostra “Heaven+Earth”, dove le opere di John Sanborn e Ionee Waterhouse sono state installate in modo da creare un dialogo tra immagini e suoni, evidenziando il tema della connessione tra spiritualità e natura.

Il Museo Civico di Castelbuono annuncia l'avvio di "Heaven+Earth", il nuovo progetto inedito degli artisti John Sanborn (Stati Uniti, 1954) e Ionee Waterhouse (Stati Uniti, 1985), a cura di Laura Barreca, che sarà inaugurato il prossimo 24 maggio. La mostra sarà visitabile negli spazi del Castello dei Ventimiglia, sede del Museo Civico, fino al 30 agosto 2026. Concepito su commissione del Museo Civico di Castelbuono per il contesto storico del Castello medievale dei Ventimiglia, "Heaven+Earth" mette in dialogo patrimonio culturale, tecnologie digitali e patrimonio umano. Il progetto coinvolge due figure di riferimento nel panorama internazionale della videoarte e della sperimentazione digitale: John Sanborn, pioniere delle arti elettroniche, e Ionee Waterhouse, nota per l'uso del videomapping e delle nuove forme di animazione generativa.