A Napoli il convegno Donna e caregiver | generazione sandwich essere donna tra lavoro e famiglia

Il 4 marzo 2026 a Napoli si svolgerà il convegno “Donna e caregiver: generazione sandwich, essere donna tra lavoro e famiglia” presso il Centro Congressi Tiempo nel Centro Direzionale. L’evento è promosso dalla UILP Campania in collaborazione con l’Associazione per i Diritti degli Anziani (ADA). L’iniziativa si rivolge a professionisti e cittadini interessati a discutere delle sfide delle donne che si occupano di familiari anziani.

L’incontro vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali, tra cui la Presidente della Commissione regionale Sanità e Sicurezza sociale, Loredana Raia, e la Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Napoli, Olga Izzo. Il dibattito intende approfondire, in un’ottica di genere, le sfide e le opportunità per chi svolge attività di assistenza e cura familiare, finalmente riconosciuta a livello normativo grazie al DDL caregiver, approdato in Commissione Affari sociali il 6 febbraio scorso. Interverranno inoltre la cardiologa e già Assessora con delega alle Pari Opportunità del Comune di Ercolano, Carmela Saulino, la psicologa e psicoterapeuta Antonietta Nocerino, la Segretaria regionale UIL Camilla Iovino e la Segretaria nazionale UILP Livia Piersanti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

