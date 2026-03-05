Akragas Catania non si fida del 3-1 casalingo | Vogliamo vincere anche il ritorno a Capo d’Orlando

Dopo la vittoria per 3-1 contro l’Orlandina nell’andata dei quarti di Coppa Italia Promozione, i protagonisti delle due squadre hanno commentato l’incontro. Il centrocampista di Akragas, Natale Gatto, ha parlato della prestazione della sua squadra, mentre l’allenatore dell’Orlandina, Roberto Letizia, ha espresso la speranza di recuperare nel ritorno. Seby Catania, tecnico di Akragas, ha dichiarato che vogliono conquistare anche la sfida di ritorno a Capo d’Orlando.

Gatto sottolinea la solidità della prestazione: "La cosa più importante era la prestazione e i ragazzi hanno risposto bene. Il risultato è arrivato di conseguenza ed è meritato, anche se non è stata una partita facile. L’Orlandina è una squadra forte, con giocatori esperti. Noi abbiamo dato tutto, come dobbiamo fare fino alla fine della stagione". Il centrocampista guarda già al ritorno: "Il 3-1 non deve farci pensare di avere già fatto qualcosa. Dobbiamo andare a Capo d’Orlando come se fosse zero a zero e prepararci per vincere anche quella partita". Poi un pensiero per il tecnico: "Il mister è come un compagno in più in campo. Ci è mancato in questi mesi e siamo felici di averlo di nuovo con noi". 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

