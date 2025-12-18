La mafia turca di Baris Boyun e il ruolo centrale di Vetralla | due arresti | VIDEO

La città di Vetralla si trova al centro di un'inchiesta che ha portato all'arresto di due figure chiave della mafia turca di Baris Boyun. Un'indagine che mette in luce il ruolo strategico della zona nella rete criminale con finalità terroristiche, evidenziando come questa realtà si intrecci con il territorio e le sue dinamiche. Un episodio che solleva importanti interrogativi sulla presenza e l'influenza di organizzazioni criminali nella nostra regione.

La mafia turca di Baris Boyun nella Tuscia. Vetralla nuovamente "protagonista", con un ruolo centrale nell'inchiesta su questa rete criminale con finalità terroristiche. Snodo operativo dell'organizzazione, come già emerso nel blitz di maggio 2024. Qui era stato nascosto parte del potente.

