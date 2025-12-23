Wizz Air amplia la sua presenza a Milano Malpensa, annunciando l’introduzione di una nuova rotta verso Palma di Maiorca. I voli giornalieri, operati con Airbus A321neo, partiranno dall’11 maggio 2026, offrendo ai passeggeri un collegamento diretto tra i due aeroporti. Questa iniziativa fa parte della strategia di crescita della compagnia, che mira a potenziare le connessioni e migliorare l’offerta di voli dall’aeroporto di Malpensa.

Wizz Air prosegue nella sua strategia di crescita sull’aeroporto di Milano Malpensa con il il lancio della nuova rotta verso Palma di Maiorca che prenderà il via l ’11 maggio 2026 con frequenza giornaliera operata con Airbus A321neo. Destinazione mediterranea tra le più iconiche e apprezzate d’Europa, grazie a un equilibrio unico tra patrimonio storico, paesaggi naturali e vivace offerta culturale, capace di attrarre viaggiatori durante tutto l’anno grazie al clima mite, alla gastronomia e a un’offerta che spazia dal turismo leisure a quello culturale e sportivo. Il collegamento con Palma di Maiorca si aggiunge alle sette rotte già attive verso la Spagna - Malaga, Valencia, Madrid, Barcellona, Tenerife, Alicante e Siviglia - consolidando l’impegno di Wizz Air nel migliorare la connettività tra Milano e alcune delle destinazioni leisure più richieste del mercato europeo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Wizz Air cresce a Malpensa, da maggio voli giornalieri per Palma di Maiorca

Leggi anche: Riviera e Ungheria sempre più vicine, voli quasi giornalieri: anche Wizz Air punta sul Rimini-Budapest

Leggi anche: Wizz Air presenta la “Wizz Class”: cosa significa, quanto costa e su quali voli sarà disponibile

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sciopero nazionale trasporto aereo oggi 17 dicembre: orari e voli garantiti; 2026, fuga da Salerno: mollano British, easyjet e Wizz Air. Dopo un anno e mezzo traffico a picco al ‘Costa d’Amalfi’.

Wizz Air espande il network da Malpensa: nuova rotta per Palma di Maiorca e più voli per Tel Aviv - Dal 2026 collegamenti giornalieri con le Baleari e doppia frequenza verso Israele: il vettore rafforza la sua posizione come terza compagnia aerea a Milano Malpensa. laprovinciadivarese.it