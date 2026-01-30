Il consiglio comunale approva il Piano Urbanistico

Il consiglio comunale di Casagiove ha dato il via libera al nuovo Piano Urbanistico Comunale. Il sindaco Giuseppe Vozza sottolinea che si tratta di un passo fondamentale, che elimina ogni possibilità di commissariamento e rispetta gli obblighi di legge. La decisione è stata presa durante la riunione di oggi, con i consiglieri che hanno approvato all’unanimità il documento.

Il sindaco Vozza: "Un dovere e un obbligo di legge che cancella ogni ipotesi, mortificante, di commissariamento. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato a rendere possibile questo risultato" Approvato il Piano Urbanistico Comunale. Il consiglio comunale di Casagiove ha approvato il Puc, così il sindaco Giuseppe Vozza: “Un dovere e un obbligo di legge che cancella ogni ipotesi, mortificante, di commissariamento”. E sottolinea: “L’obiettivo di dare regole certe e un disegno della città futura è raggiunto. Si invera l’idea guida di una comunità che difende la propria storia e le tradizioni, rispetta e custodisce il territorio su cui vive, recupera i servizi carenti, costruisce una concreta proposta di Parco Naturale per le colline del Tifata, programma una crescita equilibrata scevra da speculazioni”.🔗 Leggi su Casertanews.it

Il Consiglio comunale di Baronissi ha approvato definitivamente l’aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e la relativa variante, rappresentando un momento importante per la pianificazione urbanistica della città.

La giunta di San Leucio del Sannio ha approvato ufficialmente la variante al Piano urbanistico comunale.

Primo sì del consiglio comunale al nuovo Piano Strutturale

