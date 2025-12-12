Comune di Baronissi approvato in Consiglio comunale il nuovo Piano Urbanistico Comunale

Il Consiglio comunale di Baronissi ha approvato definitivamente l’aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e la relativa variante, rappresentando un momento importante per la pianificazione urbanistica della città. Questa approvazione definisce le linee guida per lo sviluppo futuro di Baronissi, puntando a un equilibrio tra crescita e tutela del territorio.

Il Consiglio comunale di Baronissi ha approvato in via definitiva l'Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e la relativa Variante, segnando un passaggio fondamentale per la pianificazione futura della città. Si tratta di uno strumento moderno, capace di orientare lo sviluppo verso criteri di rigenerazione urbana, sostenibilità e tutela del territorio. Il nuovo PUC non prevede espansioni né consumo di ulteriore suolo: punta invece sul recupero dell'esistente, sulla riqualificazione dei quartieri, sul rafforzamento dei servizi e sulla protezione del patrimonio paesaggistico e ambientale.

