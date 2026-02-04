Capotreno aggredito dopo aver chiesto il biglietto a un passeggero violenza shock sul treno per Lanciano

Un capotreno della Tua è stato aggredito mercoledì 4 febbraio mentre chiedeva il biglietto a un passeggero sul treno da Ancona a Lanciano. L’uomo ha reagito con violenza, colpendo il dipendente e creando scompiglio a bordo. La scena ha lasciato tutti scioccati, e ora si cerca di capire cosa abbia scatenato questa aggressione improvvisa.

Violenza shock, nella giornata di mercoledì 4 febbraio, ai danni di un capotreno Tua in servizio sul convoglio proveniente da Ancona e diretto a Lanciano. La notizia è stata diffusa da Amelio Angelucci, segretario generale della Fit Cisl Abruzzo Molise, che condanna con fermezza quanto accaduto e chiede a "istituzioni, aziende e autorità" di esercitare "il ruolo che compete loro senza più rimandi e rinvii. La sicurezza nel trasporto pubblico, sia esso ferroviario che su gomma, deve essere tema centrale nel confronto istituzionale e contrattuale", dice. Il grave episodio è avvenuto sul treno Tua partito alle ore 9.

