Senza biglietto fa scoppiare una rissa conducente costretto a fermare il bus

Un passeggero senza biglietto ha scatenato una rissa a bordo di un pullman della Steat. Il conducente ha dovuto fermare il mezzo per fermare la discussione, che è poi degenerata in un alterco. Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma l’incidente ha creato disagi e nervosismo tra i presenti.

Ancora un episodio di violenza, per fortuna senza gravi conseguenze, a bordo di un pullman della Steat, ma che ha creato malumore, rabbia e disagi tra personale e passeggeri. Nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle 16, l’autobus di linea che unisce Fermo a Porto San Giorgio aveva il controllore a bordo che stava multando una coppia di origine straniera priva di biglietto. Una ragazza, già nota al personale Steat per diversi episodi di intemperanza, ha tentato di ostacolare il lavoro del controllore ed è stata invitata a scendere all’altezza di Santa Petronilla. Dopo poco, tra la ragazza e altri passeggeri, tutti di origine straniera, si è scatenata una vera e propria rissa, con quasi tutto il mezzo coinvolto nelle gesta degli esagitati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Senza biglietto fa scoppiare una rissa, conducente costretto a fermare il bus Approfondimenti su Steat Bus Per punire la ex fidanzata fa ‘scoppiare’ una violenta rissa presso il casello autostradale L'11enne ha il biglietto del bus sbagliato: costretto a camminare sotto la neve Un ragazzino di 11 anni è stato lasciato solo a camminare sotto la neve a Belluno. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Steat Bus Argomenti discussi: Senza biglietto fa scoppiare una rissa, conducente costretto a fermare il bus. UNA CASA DI PAZZI Compagnia Teatrale La Moscheta Sabato 24 ore 21 Ingresso 10 euro L'anno scorso questa compagnia teatrale ci ha fatto letteralmente scoppiare dalle risate. Quest'anno è pronta nuovamente a farci ridere ma anche riflettere. Attanasio, c - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.