Affari tuoi Herbert Ballerina umiliato | Ma che impedito

Da liberoquotidiano.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 15 gennaio, Herbert Ballerina è tornato a interpretare il ruolo di protagonista in Affari tuoi, suscitando commenti e reazioni tra il pubblico. La sua presenza continua a essere al centro di discussioni, evidenziando l'importanza di un approccio rispettoso e professionale nel contesto dello spettacolo. Questa edizione della trasmissione mantiene l’attenzione sul talento e sulla capacità di intrattenere, anche in situazioni imprevedibili.

Niente da fare: anche giovedì sera 15 gennaio il protagonista factotum di Affari tuoi si chiama Herbert Ballerina. Nello studio del quiz show dell' access prime time di Rai 1 il pacchista disturbatore di sdoppia e si stripla, finendo addirittura per condurre una trattativa con il Dottore e "sostituendo" lo stesso padrone di casa Stefano De Martino per qualche minuto. "Mi sto sentendo male. Ma quanto é impedito Herbert a condurre", scherza un telespettatore su X commentando la puntanda in tempo reale. Si parte con il botto con un paio di battute dell'ex spalla di Maccio Capatonda: "Marzo è pazzerello, esce il sole entra l'ombrello". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

