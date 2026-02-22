AEW | Annunciata la sanzione contro Swerve Strickland per l’attacco a Kenny Omega

La AEW ha multato Swerve Strickland dopo il suo attacco violento a Kenny Omega durante l’ultimo episodio di Dynamite. La decisione deriva dal comportamento aggressivo mostrato in diretta, che ha causato scompiglio tra i wrestler. La federazione ha espresso chiaramente la volontà di tutelare la sicurezza e il rispetto tra i suoi atleti. La questione rimane aperta e si attende una risposta ufficiale.

La AEW ha preso provvedimenti contro Swerve Strickland dopo il brutale attacco ai danni di Kenny Omega nell'ultimo episodio di Dynamite. Come annunciato dal commentatore Tony Schiavone durante Collision, Strickland è stato multato di 100.000 dollari ed escluso dalla puntata dello show del sabato sera La multa da 100.000 dollari annunciata a Collision. Durante la puntata di Collision del 22 febbraio, Tony Schiavone ha reso nota la decisione della AEW di sanzionare Swerve Strickland con una multa di 100.000 dollari. Oltre alla sanzione economica, a Strickland è stato vietato di presenziare alla puntata dello show del sabato sera.