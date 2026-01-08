AEW | Andrade torna di nuovo a Dynamite il luchador si unisce alla Don Callis Family

Andrade è tornato in AEW durante l’ultima puntata di Dynamite, trasmessa dal BOK Center di Tulsa. Il wrestler messicano si è unito nuovamente alla Don Callis Family, confermando il suo ritorno nel roster. L’episodio ha visto il luchador riaffermare il suo ruolo all’interno della federazione, segnando un nuovo capitolo nella sua presenza in AEW.

Andrade è ufficialmente tornato in AEW. Durante l’episodio di Dynamite di questa notte, trasmesso dal BOK Center di Tulsa, Oklahoma, il luchador messicano ha fatto il suo ritorno a sorpresa schierandosi nuovamente con la Don Callis Family. Il rientro è avvenuto al termine del match che ha visto Jack Perry e gli Young Bucks sconfiggere i Demand ( Ricochet, Toa Liona e Bishop Kaun ). Durante la rissa post-match, le luci dell’arena si sono spente improvvisamente. Quando sono tornate, Andrade era nel ring con indosso la sua iconica maschera nera. Il messicano ha attaccato Mike Bailey, poi si è tolto la maschera e ha celebrato insieme a Don Callis e al resto della stable. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net

