Jake Something torna a gareggiare in AW, unendosi alla Don Callis Family. Dopo la scadenza del contratto con la TNA, avvenuta il primo gennaio 2026, il wrestler ha scelto di continuare la sua carriera nella federazione di wrestling professionistico. Questa scelta segna un nuovo capitolo nel suo percorso e arricchisce il roster di AEW con un atleta dall’esperienza consolidata nel settore.

Dopo la scadenza del contratto con la TNA il primo gennaio del 2026, Jake Something ha cambiato federazione accasandosi nella All Elite Wrestling. Proprio la scorsa notte ha debuttato in quel di Dynamite come nuovo innesto della Don Callis Family e, secondo quanto riportato dal Fightful Select, farà coppia fissa con Mark Davis, liberando quindi in via definitiva Kyle Fletcher per una run singola. Sempre secondo la fonte, la TNA era solo in attesa della firma dell’atleta sul nuovo contratto, ma a quanto pare la chiamata della AEW ha preceduto il “pezzo di carta” della federazione di Nashville e ora Jake è ufficialmente parte del mondo AEW (si tratta di un ritorno per lui dopo l’esperienza anonima vissuta tra il 2021 e il 2023). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Jake Something fa ritorno nella compagnia e si unisce alla Don Callis Family

Leggi anche: AEW: Andrade torna (di nuovo) a Dynamite, il luchador si unisce alla Don Callis Family

Leggi anche: AEW: Trionfo dei Brodido, la Don Callis Family resta a mani vuote a WrestleDream

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

FTR Fire Back At Jake Hager After Insinuation They Refused To Attend AEW TV Taping - FTR's Dax Hardwood and Cash Wheeler are firing back at former AEW talent Jake Hager after he insinuated on a podcast that the tag team refused to attend an AEW taping. msn.com

Boxing will emerge from the Jake Paul era intact – even improved in places – because it still demands something real: preparation, pain, consequence. What should trouble us more is the world that allowed a 13-fight novice to become a face of a sport built on - facebook.com facebook