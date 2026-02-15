AEW | The IInspiration sono All Elite debutto a sorpresa a Brisbane

Le IInspiration sono arrivate all’AEW a sorpresa, dopo aver annunciato il loro trasferimento. La coppia di wrestler ha fatto il loro debutto a Brisbane durante lo show AEW Grand Slam Australia, lasciando il pubblico senza parole. La loro presenza ha sorpreso molti fan, che non si aspettavano di vederle in azione così presto.

The IInspiration non si sono presentate ad AEW Grand Slam Australia, come molti si aspettavano, ma non sono rimaste lontane a lungo. Jessica McKay e Cassie Lee hanno fatto il loro debutto in AEW il 15 febbraio 2026 durante l’evento live House Rules a Brisbane, in Australia. Le ex TNA Knockouts Tag Team Champions hanno affrontato Frankie B e Aysha e, al termine del match, hanno preso il microfono per annunciare ufficialmente di essere diventate “All Elite”. Former WWE and TNA Stars The IInspiration announce that they are ALL ELITE! Thoughts? pic.twitter.comDQyvYk1YHb — Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews) February 15, 2026 Il loro arrivo è avvenuto dopo settimane di rumor che le volevano dirette in AEW già all’inizio del mese. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

