Aston Martin AMR26 | ecco perché l' auto di Adrian Newey sembra davvero originale

30 gen 2026

L’Aston Martin AMR26 si mostra in alcune prime immagini, e il design lascia capire che sarà una monoposto con soluzioni tecnicamente molto aggressive. Le immagini della vettura di Alonso e Stroll per il 2026 fanno già discutere, e molti osservano come l’auto sembri davvero originale rispetto al passato.

Tutti aspettavano con ansia la AMR26 a Barcellona, scesa in pista ieri quasi alla chiusura della sessione pomeridiana con Lance Stroll, mentre oggi alla guida c’è Fernando Alonso. L’attesa è stata premiata. Come abbiamo già anticipato la vettura era in ritardo a causa di specifiche discordanze rilevate da Newey nel corso dell'estate tra simulatore e galleria del vento, tali da non garantire un precisa affidabilità dei dati elaborati. Ma in realtà, molto del ritardo sulla tabella di marcia, seguendo quello che per certi versi è un marchio di fabbrica di Newey, è stata la delibera definitiva di una veste aerodinamica, ma soprattutto meccanica che come le prime immagini diffuse ieri pomeriggio dalla stessa Aston Martin è radicalmente diversa da quella di tutte le monoposto rivali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

