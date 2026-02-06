È morto Antonio Izzo, volto noto del calcio a Benevento. Ex giocatore e dirigente, aveva una grande passione per il calcio locale. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo sportivo sannita.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un volto noto del calcio beneventano, sia come giocatore che come dirigente delle realtà sannite più note. Una tristezza la notizia della morte di Antonio Izzo, ex Gioventù Sannita e capitano della Fiamma Sannita. Esperienze importanti che gli hanno aperto le porte della prima squadra del Benevento della quale era segretario all’epoca della presidenza Bocchino. Una figura di riferimento nel club sannita tanto da rimanere al suo posto per tanti anni, indipendentemente dai cambi di gestione. Antonio Izzo c’era e rimaneva al suo posto per la sua passione e per una competenza innata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dirigente e grande appassionato di calcio, addio ad Antonio Izzo

