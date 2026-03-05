Addio ad Antonio Maschio | Se ne va un protagonista dell' imprenditoria veneta

Oggi si registra la scomparsa di Antonio Maschio, imprenditore noto di Campodarsego, avvenuta il 5 marzo 2026 all’età di 87 anni. Numerose figure istituzionali hanno espresso il proprio cordoglio per la perdita di una figura rilevante nel mondo dell’imprenditoria veneta. La sua morte ha suscitato reazioni e ricordi tra chi lo ha conosciuto e collaborato con lui.

Tante sono le figure istituzionali che hanno voluto ricordare Antonio Maschio, noto imprenditore di Campodarsego, scomparso oggi, 5 marzo 2026, all'età di 87 anni. «La scomparsa di Antonio Maschio rappresenta una perdita importante per il tessuto produttivo del Veneto – ha affermato la consigliera regionale del Veneto Giorgia Bedin –. Se ne va un imprenditore che, con determinazione, competenza e spirito d’iniziativa, ha contribuito in modo significativo allo sviluppo della meccanizzazione agricola e alla crescita di una realtà industriale capace di affermarsi sui mercati internazionali». Così la consigliera ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Antonio Maschio, co-fondatore della Maschio Gaspardo insieme ai fratelli Egidio e Giorgio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Comunicato Stampa: CRV - Scomparso Antonio Maschio, Presidente Zaia: "Cordoglio per protagonista dell'imprenditoria"(Arv) – Venezia, 5 marzo 2026 - “La notizia della scomparsa di Antonio Maschio colpisce profondamente.

