Addio ad Ansalda Siroli Una vita per le donne | Partigiana dei diritti

Una vita di lotte, sempre con il sorriso sulle labbra. Dalla legge sul divorzio fino alla piaga del femminicidio, non c’è una battaglia per i diritti delle donne che non abbia visto Ansalda Siroli salire sulle barricate. Esempio di forza, costanza e impegno per un ideale, si è spenta all’età di 90 anni. Ansalda Siroli (o semplicemente ‘l’Ansalda’, per i tantissimi che l’hanno conosciuta, apprezzata e condiviso con lei una parte del suo cammino di militanza) era nata a Filo d’Argenta il 17 aprile 1935. Bracciante sin da giovanissima, è arrivata a Ferrara nel 1969. Qui le è stata affidata l’organizzazione della sezione estense dell’ Udi (Unione donne in Italia). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

