Adamant una prova sconcertante Squadra involuta sei ko consecutivi

Nella partita tra Power Nocera e Adamant Ferrara, la squadra ospite ha subito una sconfitta con un punteggio di 104-78. Donadio e Misolic sono stati i principali realizzatori per i padroni di casa, con 16 e 21 punti rispettivamente. La serie negativa di Adamant si allunga con la sesta sconfitta consecutiva, mentre Power Nocera ha confermato la vittoria dopo aver vinto anche le precedenti cinque partite.

power nocera 104 adamant ferrara 78 POWER NOCERA: Donadio 16, Misolic 21, Sipala 5, Soliani 7, Balducci 9, Nonkovic 7, Truglio 16, Guastamacchia 4, Ferraro, Saladini 19. All. Di Lorenzo. ADAMANT: Pampolini ne, Sackey 5, Renzi 12, Gatti 9, Pierotti 14, Tio 19, Solaroli 3, Marchini 7, Casagrande 2, Caiazza 7. All. Sacco. Parziali: 31-18; 53-37; 78-60. Doveva essere la gara della svolta, si è trasformata ben presto in un incubo. L'Adamant offre una prestazione non accettabile a Nocera, subendo la bellezza di 104 punti e andando incontro alla sesta sconfitta consecutiva in campionato: lo spettro dei playout si fa ora sempre più vicino, anche perché se Ferrara è questa di partite ne vincerà ben poche da qui alla fine.