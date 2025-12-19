Il Forlì cerca riscatto in trasferta dopo tre sconfitte consecutive, un andamento da correggere subito. Domenica alle 17.30, i biancorossi sfidano il Perugia, penultimo in classifica e reduce da un momento difficile. Un’occasione importante per invertire rotta e riscoprire fiducia, in un match che si preannuncia determinante nel cammino stagionale.

© Sport.quotidiano.net - Il Forlì deve ritrovare punti in trasferta. Tre ko consecutivi. Eppure era partito forte

Un andamento (lento) che va corretto. Domenica pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 17.30, il Forlì affronta la trasferta dell’ultima giornata d’andata, sul campo del Perugia: gli umbri sono penultimi in classifica e reduci da tre sconfitte consecutive. Per la truppa di mister Alessandro Miramari, rinfrancata dalla quaterna di gol rifilata al Carpi (4-2), l’intenzione non può che essere quella di tornare a macinare punti lontano dall’erbetta dello stadio ‘Morgagni’. I biancorossi, infatti, sono reduci da tre sconfitte filate lontano dalle mura amiche. L’ultimo risultato utile dei biancorossi raccolto in trasferta risale al 2-3, centrato sul campo di Livorno lo scorso 2 novembre, firmato dalle reti di Petrelli, Manetti e Coveri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

