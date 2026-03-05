Ad Avellino le donne hanno preso il comando E non per caso

Ad Avellino le donne hanno preso il comando, e non per caso. Oggi, nella Chiesa del Carmine, si è verificato un evento che ha coinvolto figure femminili in ruoli di rilievo. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse donne, che hanno assunto una posizione di leadership all’interno dell’assemblea. L’evento si distingue per la sua natura e per il coinvolgimento diretto delle protagoniste.

Alla Chiesa del Carmine va in scena un 8 marzo diverso. Un manifesto, una sala piena, i vertici istituzionali in mano a donne. E tante colleghe sedute in platea Avellino, 5 marzo 2026 — La Chiesa del Carmine, oggi, non ospita una comune presentazione. Ospita un fatto. Il Comune di Avellino presenta il manifesto "8 marzo 2026 festa della donna. in Comune" e porta sul palco quello che la provincia, volendo guardare, potrebbe vedere ogni giorno: quasi tutte le istituzioni che contano, guidate da donne. Riunite insieme, per la prima volta. L'idea viene dalla dott.ssa Giuliana Perrotta, Commissario Straordinario del Comune. È lei che ha deciso di non limitarsi alla mimosa.