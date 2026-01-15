Violenza sessuale su pazienti minorenni osteopata condannato a 20 anni di carcere

Un osteopata di 52 anni, residente a Bologna, è stato condannato a 20 anni di carcere per violenza sessuale aggravata su diversi pazienti, tra cui minorenni, durante trattamenti in Franciacorta. La sentenza si inserisce in un contesto di gravità e attenzione, evidenziando l’importanza di tutelare la sicurezza e i diritti delle persone coinvolte. La vicenda si è svolta in provincia di Brescia, suscitando reazioni e riflessioni sulla tutela dei minori.

Brescia, 15 gennaio 2026 – È stato condannato a 20 anni di carcere un osteopata 52enne di origini albanesi, residente a Bologna, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di diversi pazienti, alcuni dei quali minorenni, per episodi avvenuti durante trattamenti svolti in Franciacorta nel Bresciano. Nel corso del processo davanti alla Corte d'assise di Brescia presieduta da Roberto Spanó l'imputato ha sempre respinto le accuse, fornendo una propria versione dei fatti e sostenendo di non riuscire a spiegarsi perché persone diverse, in momenti differenti, abbiano denunciato presunti abusi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violenza sessuale su pazienti minorenni, osteopata condannato a 20 anni di carcere Leggi anche: Medico già condannato per violenza sessuale su pazienti assolto da nuove accuse Leggi anche: Violenza sessuale su ragazzina di 12 anni e video online: arrestati un 18enne e due minorenni La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Brescia: osteopata condannato a 20 anni per violenze sui pazienti minorenni; Lecce, bambina racconta abusi al maestro: indagato compagno della madre; Minore abusò di una bambina di 10 anni, condannati i genitori del giovane al risarcimento; Allenatore di arti marziali 62enne arrestato per violenza sessuale su tre atlete: due sono minorenni. Osteopata condannato a 20 anni per violenze sui pazienti minorenni - È stato condannato a 20 anni di carcere un osteopata 52enne di origini albanesi, residente a Bologna, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di diversi pazien ... msn.com

Violenza sessuale sui pazienti, l’osteopata condannato a 20 anni di carcere - La violenza sessuale fu ai danni di quattro pazienti minorenni all’epoca dei fatti ... giornaledibrescia.it

Violenze sessuali su pazienti minorenni: osteopata condannato a 20 anni di carcere - È questa la condanna inflitta dalla Corte d’assise di Brescia a un osteopata 45enne di origini albanesi, a lungo attivo anche in ... bsnews.it

Julio Iglesias e le accuse di violenza sessuale, lui rompe il silenzio e spiega facebook

Vicesindaco condannato per violenza sessuale vota per se stesso e salva la poltrona: il caso nel teramano x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.